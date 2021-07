Torino, grigliata di gruppo dopo il lavoro in piscina

Juric punta molto sul teambuilding e ha concesso ai giocatori una giornata di svago

Il teambuilding è sicuramente una delle attività fondamentali per creare un gruppo forte e coeso che sappia reggere alle difficoltà che s'incontreranno nel proseguo della stagione e saranno inevitabili. Non quindi solo duro lavoro sul campo ma anche momenti di svago per creare una squadra unita. Oggi all'ora di pranzo, dopo il lavoro di scarico in piscina, i giocatori hanno fatto grigliata nel centro sportivo Mulin da Coi, un'attività per creare momenti di convivialità e migliorare l'intesa nel gruppo.