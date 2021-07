Torino, i 29 convocati di Juric per la ripresa: mancano i nazionali e Meité

I convocati di Juric per la ripresa degli allenamenti al Filadelfia, prima della partenza per il ritiro

Il Torino ha diramato la lista dei convocati per la ripresa degli allenamenti. 29 giocatori figurano nella lista, dalla quale però mancano alcuni elementi. Naturalmente, non ci sono Belotti e Sirigu ancora impegnati con la nazionale azzurra. Anche Rodriguez e Linetty si aggregheranno successivamente, avendo preso parte a Euro2020 rispettivamente con Svizzera e Polonia. Edera, infortunato, continuerà sua rieducazione a Torino, mentre Meite si aggregherà al gruppo nei prossimi giorni per motivi personali. Tanti i giovani chiamati da Ivan Juric: Gemello, Sava, Celesia, Chiarlone, Kone, Millico, Karamoko, Rauti. Presenzieranno anche altri giocatori rientrati dai prestiti come Djidji, Falque e Aina.