Torino, i cambi a gara in corsa non incidono: Juric non trova gol dalla panchina

L'allenatore del Torino ha uno dei numeri più bassi di tutta la Serie A per somma di gol e assist pescati dalla panchina

Federico De Milano

Uno dei tanti temi emersi in seguito a prima parte di campionato è la difficoltà con la quale gli attaccanti del Torino vanno in rete. Quello dello scarso feeling con la porta avversaria che per ora hanno dimostrato i centravanti granata è uno dei problemi principali della squadra e sulla quale il tecnico Ivan Juric ha cercato di intervenire, con scarso successo, nella gara contro il Sassuolo, provando a inventarsi prima una formula con zero punte vere e poi innestando Sanabria e Pellegri. Ma in generale scarseggiano giocatori che abbiano confidenza con il gol anche negli altri reparti e per il Toro sono molto bassi anche i numeri relativi ai gol e agli assist realizzati dai calciatori subentrati a gara in corsa.

Torino, Juric ha un problema con i cambi che non incidono

Il sito specializzato in trasferimenti e statistiche, Transfermarkt, ha stilato una graduatoria degli allenatori di Serie A che riescono ad avere più efficienza con le sostituzioni in termini di gol. Si tiene conto sia delle reti segnate che degli assist forniti da un calciatore che è entrato a gara in corso durante queste prime 7 giornate di Serie A. Juric non si piazza bene in questa speciale classifica perché nel Toro si contano addirittura zero gol e solamente due assist realizzati da giocatori arrivati dalla panchina. Nel dettaglio si tratta dell'assist di Vojvoda per Radonjic a Cremona nel terzo turno e di quello di Pellegri per Vlasic a Bergamo la giornata seguente. Tra gli allenatori di Serie A - che sono stati presenti per tutti e 7 i turni - solamente Mourinho (Roma), Zanetti (Empoli), Gotti (Spezia) e Pioli (Milan) hanno fatto peggio non riuscendo a trovare nessuna rete e nessun assist dai loro giocatori entrati a gara in corso.

Torna Miranchuk, con il mercato di gennaio sullo sfondo

Sette giornate possono essere un campione ancora poco rappresentativo di una tendenza generale, ma quando si parla di poca efficacia dei cambi di mezzo potrebbe esserci un discorso di difficoltà del tecnico nel leggere le partite oppure un tema di rosa troppo corta per quantità o qualità. L'argomento è di attualità considerando che il doppio cambio Pellegri-Sanabria visto contro il Sassuolo non ha destato effetti positivi. Un aiuto importante potrebbe essere dato dal reparto dei trequartisti che sono rimasti fin da subito orfani di Miranchuk, uno che però nei pochi minuti giocati ha trovato subito la rete. Vlasic invece ha fatto già tre gol e Radonjic due (contando anche la Coppa Italia). Un motivo per sorridere potrebbe dunque essere rappresentato dal recupero del russo ex Atalanta che permetterebbe a Juric di avere maggiori scelte in panchina per trovare la via del gol anche con le forze fresche entrate a gara in corso. Dall'altro lato, se il trend di poca efficacia dei cambi dovesse continuare da qui alla sosta nazionali, la soluzione potrebbe e dovrebbe essere quella di inserire uno o due profili giusti in più nel mercato di gennaio.