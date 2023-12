Torino, i convocati di Juric per Frosinone: torna Pellegri, ancora out Radonjic

Il Torino ha reso noto l'elenco dei convocati per la partita di oggi che vedrà i granata impegnati sul campo del Frosinone nel 15^ turno di Serie A. Nella lista è nuovamente presenti il nome di Pietro Pellegri mentre non c'è nulla da fare ancora per Nemanja Radonjic, assente già anche nella scorsa gara contro l'Atalanta. Sono indisponibili per questo match pure Perr Schuurs (per la lesione del crociato che lo terrà fuori a lungo) e Ange N'Guessan che in queste settimane è alle prese con una lesione muscolare oltre allo squalificato Karol Linetty.