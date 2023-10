Torino, i convocati di Juric per il derby: c’è Sazonov ma è assente Radonjic

Il tecnico granata Ivan Juric ha diramato una lista di 23 giocatori convocati per il derby di oggi in casa della Juventus

A poche ore dal derby contro la Juventus, il tecnico del Torino Ivan Juric ha reso noto l'elenco dei convocati. Come preventivato sono assenti Buongiorno (lesione di primo grado all'adduttore destro), Soppy (lesione alla coscia sinistra) e Djidji (alle prese con il recupero post operazione per un'ernia inguinale). Rientrano invece per questo incontro Popa, Vojvoda e Pellegri che hanno smaltito i relativi problemi fisici. Confermata anche la presenza di Sazonov e Zima in difesa. C'è infine però da fare i conti anche con l'assenza di Radonjic sul quale già Juric aveva lasciato intendere una sua possibile assenza nella conferenza stampa della vigilia.