Torino, i convocati per il Bologna: Sanabria out, recuperano Berisha e Ilkhan

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha deciso di convocare 23 calciatori per il match di oggi contro il Bologna, in programma al Dall'Ara alle ore 12:30. Recuperano Etrit Berisha, fuori per un problema al gomito, e Emirhan Ilkhan, reduce da un affaticamento. Dà invece forfait Antonio Sanabria, ancora alle prese con il problema al soleo, oltre a lui non c'è nemmeno Luca Gemello, colpito da una sindrome gastrointestinale. Assente annunciato Ola Aina, fermo per una lesione miotendinea del bicipite femorale sinistro. Out Simone Edera infine per scelta tecnica e lo squalificato Karol Linetty.