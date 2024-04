Torino, i convocati per il derby della Mole: torna Ilic, c’è Ciammaglichella

Il Torino ha comunicato la sua lista dei convocati per il derby di oggi contro la Juventus. Assenti come già noto: Pietro Pellegri (lesione focale del muscolo lungo adduttore sinistro), Gvidas Gineitis (distrazione al legamento crociato posteriore), Koffi Djidji (lesione del tendine distale del muscolo semitendinoso sinistro) e Perr Schuurs (lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro). Ilic torna invece a disposizione di mister Juric che per far fronte alle assenze sopracitate ha inserito nell'elenco dei convocati anche due giovani della Primavera, si tratta del centrocampista Aaron Ciammaglichella e dell'esterno offensivo Zanos Savva.