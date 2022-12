Torino, i convocati per il ritiro in Spagna: ci sono anche nove Primavera

I giocatori serbi reduci dal Mondiale raggiungeranno la squadra in ritiro domenica 11 dicembre

Il Torino Fc ha diramato i nomi dei calciatori convocati dal tecnico Ivan Juric per il ritiro di San Pedro del Pinatar . Presenti nella lista tutti i calciatori del Torino, infortunati compresi, eccetto quelli impegnati al Mondiale. Il tecnico croato ha convocato anche nove ragazzi della Primavera , mentre i serbi Milinkovic-Savic , Lukic e Radonjic raggiungeranno i compagni domenica 11 dicembre. Rodriguez e Vlasic si aggregheranno al gruppo, probabilmente, solo a Torino. Di seguito il comunicato del Torino Fc.

"Questi i calciatori selezionati dal tecnico Ivan Juric per il ritiro in Spagna, a San Pedro del Pinatar, dal 9 al 17 dicembre, in preparazione alla seconda parte della stagione sportiva 2022/'23: