Torino, i convocati per la Cremonese: conferme per Juric, out Miranchuk e Zima

Alle ore 18:30, allo stadio Giovanni Zini di Cremona, la Cremonese ospita il Toro di Juric, in un match valido per la terza giornata di campionato. In vista della partita, il tecnico croato ha diramato l'elenco dei granata convocati. Stessi giocatori presente per il match contro la Lazio, a parte Segre nel frattempo ceduto. Out invece gli infortunati Zima (lussazione acromion claveare destra) e Miranchuk (lesione al bicipite femorale della coscia destra), oltre ai fuori rosa Zaza, Edera, Izzo e Verdi.