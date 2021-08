Torino, i convocati per la Fiorentina: c’è Pobega. Out Bremer e Zaza

La lista dei convocati granata in vista della partita di questa sera alle 20.45 contro la Fiorentina

Il Torino ha svolto la rifinitura a Firenze in questa mattinata. Stasera alle 20.45 spazio alla seconda giornata di campionato contro la Fiorentina. Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati. C'è l'ultimo acquisto del Torino, ovvero Pobega con la sua nuova casacca numero 4. Assente, invece, come preannunciato ieri dopo l'allenamento della vigilia, il difensore Bremer, che paga un trauma contusivo alla caviglia destra. In attesa di notizie dal mercato, ancora nella lista Segre e Rauti. In difesa pienamente recuperato dopo una settimana di allenamenti con il gruppo Ansaldi. In attacco, invece, ancora assente Zaza che sta recuperando dall'infortunio.