Torino, i convocati per la Lazio: ci sono anche Gojak e Murru

I convocati per la sfida di questa sera alle 20.30 allo stadio "Olimpico" di Roma

Diramata qualche istante fa la lista dei convocati per Lazio-Torino da Davide Nicola. Ci sono anche il laterale difensivo sardo Murru e il centrocampista bosniaco Gojak, che ieri non avevano preso parte all'allenamento insieme ai compagni. I due non al meglio seguiranno la squadra a Roma per il terzo match-point salvezza.