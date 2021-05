Toro, allenamento della vigilia: restano ancora fuori Gojak e Murru

Prosegue la preparazione dei granata agli ordini di Davide Nicola in vista della partita di domani contro la Lazio

Prosegue la preparazione del Torino di Davide Nicola verso la sfida contro la Lazio. Oggi - nella giornata di vigilia della partita contro i biancocelesti di Simone Inzaghi - i granata hanno svolto una sessione di allenamento tecnico-tattico preceduta da un'analisi video. Come già successo nella giornata di ieri, il centrocampista bosniaco Amer Gojak e il terzino Nicola Murru non hanno preso parte all'allenamento. I due si sono sottoposti a delle terapie col fine di per valutare lo stato dei rispettivi infortuni che li hanno costretti a restare fuori già nella trasferta di La Spezia. Domani i granata scenderanno nuovamente in campo per la sessione di rifinitura a Roma quando mancheranno poche ore al fischio d'inizio della gara contro la Lazio che è in programma alle 20.30.