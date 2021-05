Toro, le ultime dal Filadelfia: gruppo squadra in ritiro

Amer Gojak e Nicola Murru hanno svolto delle terapie per valutare lo stato dei loro infortuni fisici

Il Torino ha ripreso gli allenamenti quest'oggi dopo la sconfitta di La Spezia in vista della sfida dell'Olimpico di Roma in programma martedì contro la Lazio. Come sempre accade il giorno dopo una partita, l'allenatore dei granata Davide Nicola ha suddiviso in due parti il gruppo squadra consentendo ai giocatori scesi in campo ieri di fare un lavoro di scarico. Gli altri elementi a disposizione del tecnico hanno invece svolto una seduta tecnica di allenamento.