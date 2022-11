Torino, i convocati per la Roma: out Lukic e Schuurs. C’è Pellegri

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha deciso di convocare 24 calciatori per il match di questo pomeriggio contro la Roma, in programma allo stadio Olimpico di Roma alle ore 15.00. Compare nella lista dei convocati Pietro Pellegri che sarà dunque a disposizione di Ivan Juric. Non saranno invece della partita - come già preannunciato dal tecnico granata nella conferenza stampa di ieri - Sasa Lukic (sovraccarico al polpaccio sinistro), oltre che a Perr Schuurs (uscito anzitempo con la Samp a causa della lussazione gleno-omerale della spalla destra). Ancora out Ola Aina che sarà assente per una lesione miotendinea del bicipite femorale sinistro.