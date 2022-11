Torino, i convocati per la Sampdoria: restano fuori Lukic e Pellegri

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha deciso di convocare 23 calciatori per il match di questa sera contro la Sampdoria, in programma allo stadio Olimpico Grande Torino alle ore 20:45. Restano fuori 5 giocatori dall'elenco diramato dalla società granata sui social e sul proprio sito ufficiale. Si tratta di Ola Aina che sarà assente per una lesione miotendinea del bicipite femorale sinistro, di Sasa Lukic fermato da un sovraccarico al polpaccio sinistro, di Pietro Pellegri per la distorsione alla caviglia subita a Bologna oltre che di Luca Gemello e Simone Edera, out per scelta tecnica.