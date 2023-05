Torino, i convocati per la trasferta contro la Sampdoria: ancora fuori Radonjic

Il Torino ha pubblicato la lista dei giocatori convocati da mister Ivan Juric per la trasferta di Genova in vista della sfida contro la Sampdoria. Niente da fare ancora per Nemanja Radonjic che a causa di una lesione del retto femorale sinistro dovrà saltare anche questa partita. Rimangono fermi ai box anche Ola Aina (lesione al soleo), David Zima (fermo post intervento chirurgico di sutura meniscale laterale) e Ronaldo Vieira (lesione al tendine del bicipite femorale sinistro). Infine sarà assente anche Etrit Berisha per scelta tecnica.