Torino, i convocati per l’Atalanta: Rodriguez stringe i denti

Il Torino ha diramato la lista dei convocati di Ivan Juric per la sfida contro l'Atalanta, in programma oggi - domenica 26 maggio alle ore 18 - a Bergamo. Tra i granata spicca la presenza di Ricardo Rodriguez, in dubbio per la trasferta a causa di un problema alla caviglia: Juric ha detto che lo avrebbe portato in caso di emergenza in panchina e alla fine il capitano granata è rientrato tra i convocati. Rispetto alla gara contro il Milan solo due aggiunte, con Passador e Bianay Balcot che si aggregano al gruppo di Juric. Restano ai box a causa infortunio i lungodegenti Schuurs, alle prese con il recupero dalla lesione al crociato, Gineitis, fermo per un trauma distorsivo al ginocchio con interessamento del legamento, e Vlasic, indisponibile a causa della lesione di alto grado del tendine dell'adduttore lungo di destra.