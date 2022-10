Torino, i convocati per l’Empoli: rientrano Ricci, Vojvoda, Pellegri e Seck

E' stata diramata la lista dei convocati di Ivan Juric per il match contro l'Empoli, in programma oggi - domenica 9 ottobre - alle ore 12.30. Per la prima volta da inizio stagione il tecnico potrà contare sulla rosa completa visti i tanti rientri dall'infermeria. Il primo è quello di Samuele Ricci, assente dai convocati da più di un mese a causa di una distrazione al soleo. Torna disponibile anche Mergim Vojvoda, prima out per una lieve lesione al bicipite femorale destro. Si rivede anche Pietro Pellegri, dopo i fastidi agli adduttori rimediati in Nazionale. Infine, recupera Demba Seck, assente dalla trasferta di Napoli a causa di una sindrome influenzale acuta. Torna fuori rosa Simone Edera. Di seguito l'elenco completo dei convocati.