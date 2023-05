Torino, i convocati per lo Spezia: assente Lazaro, ancora out Radonjic

Il Torino ha pubblicato la lista dei giocatori convocati da Ivan Juric per la sfida dell'Alberto Picco contro lo Spezia: fischio d'inizio alle ore 15. Oltre a Berisha (out per scelta tecnica), Radonjic non figura ancora nella lista dei giocatori convocati dal tecnico croato, sempre a causa della lesione del retto femorale sinistro. A loro si aggiunge anche Lazaro, per un problema all'adduttore destro. Dunque, sono tre gli assenti per la trasferta a La Spezia. Di seguito l'elenco completo dei giocatori convocati da Ivan Juric per il penultimo impegno di Serie A.