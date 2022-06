Torino, i giocatori rimasti al Filadelfia per allenarsi: da Izzo a Edera

Non per tutti è ancora vacanza. Tra i giocatori del Torino c'è chi ha scelto di non approfittare ancora della pausa estiva e anzi ha preferito rimanere al Filadelfia per continuare ad allenarsi. Quello più social è Armando Izzo, che sta tenendo aggiornati i tifosi su Instagram. Il centrale napoletano vuole ricominciare la stagione sull'onda del finale di quella appena conclusa, lasciandosi alle spalle un lungo periodo ai margini del progetto Juric e tornando a rilanciarsi con continuità da subito. Ma non è l'unico, perché al Filadelfia sta continuando anche ad allenarsi Rolando Mandragora, che ha espresso la volontà, ricambiata dal club, di rimanere al Torino ma attende di sapere il suo futuro in base all'esito delle trattative con la Juventus. Ai due granata si sono aggiunti anche Alessandro Buongiorno, reduce dallo stage con gli Azzurri, e Simone Edera, che sta continuando a lavorare per lasciarsi alle spalle il pesante infortunio dello scorso anno e per trovare continuità dopo le prime partite giocate con la Primavera per mettere minuti nelle gambe.