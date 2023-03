Torino, i lettori votano la mediana Ricci-Ilic. Ma Juric conferma Linetty

Ricci o Linetty per affiancare Ilic contro il Lecce? Lo abbiamo chiesto ai nostri lettori nel consueto sondaggio proposto da Toro News. Samuele Ricci ha recuperato dall'infortunio al soleo e ha scontato la squalifica rimediata nel derby, Karol Linetty però ha colto al balzo l'opportunità di sostituire l'azzurro ed è stato tra i migliori contro il Bologna. Nonostante questo, il 63% dei nostri lettori preferirebbe comunque rivedere titolare Ricci, un giocatore senza il quale i granata hanno spesso faticato. Ivan Juric va invece nella direzione opposta, come ha detto chiaramente in conferenza stampa senza lasciar spazio a dubbi: "Linetty ha fatto una partita spettacolare. Ricci sta ritrovando ora la forma migliore. Partiremo con Linetty e Ilic".