Torino, i precedenti con Ayroldi: due sconfitte a San Siro e una vittoria in Coppa

Per la quarta volta in carriera, Giovanni Ayroldi dirigerà una partita del Torino. Il fischietto di Molfetta ha all'attivo infatti solo tre precedenti con i granata in campo, uno in Coppa Italia e due in Serie A. Il bilancio pende leggermente verso il negativo: 1 vittoria e 2 sconfitte per il Toro.

Le due sconfitte granata con Ayroldi a San Siro contro Inter e Milan: due episodi controversi che riguardano Sanabria

Le due partite di Serie A dirette da Ayroldi con in campo il Torino risalgono entrambe alla stagione 2022-2023. La prima è Inter-Torino di settembre 2022, terminata con una sconfitta bruciante per i granata a causa del gol di Brozovic all'89'. In quell'occasione la direzione di Ayroldi non convince per una serie di motivi, dalla gestione dei cartellini a errori più netti. In particolare il direttore di gara tira fuori il rosso diretto per Sanabria al 50' scambiando una sbracciata per una gomitata in piena regola a Calhanoglu. Di Bello richiama Ayroldi e lo fa tornare sui propri passi, così il rosso diventa giallo. Ayroldi torna poi ad arbitrare il Toro sempre a San Siro ma contro il Milan a inizio febbraio 2023: granata sconfitti per 1-0, decide il colpo di testa di Giroud. Anche in quell'occasione la direzione di Ayroldi viene contestata per un episodio controverso. Al 37' Kjaer scivola, spalanca la strada per la porta a Sanabria che viene colpito in area dal centrale rossonero, ma resiste al contrasto. Il tocco ai danni di Sanabria c'è, ma per Ayroldi è leggero e non sussistono gli estremi per il rigore. La scelta fa discutere, così come una gestione dei cartellini parsa non sempre coerente.