Torino, i precedenti con Ayroldi: sconfitta a San Siro e una vittoria in Coppa

Il Torino scenderà in campo venerdì 10 febbraio alle ore 20.45 a San Siro, dove sfiderà il Milan di Pioli in una gara valevole per la ventiduesima giornata di Serie A. La partita sarà diretta da Giovanni Ayroldi, e per il fischietto della sezione di Molfetta sarà la terza gara dei granata arbitrata in carriera.