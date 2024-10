Torino, i precedenti con Marcenaro sono due: un pareggio e una vittoria

Empoli-Torino: pareggio e qualche episodio da rivedere

Per Marcenaro il match tra Empoli e Torino allo stadio Castellani di due stagioni fa è stato il primo precedente. Il match in quell'occasione è terminato con un pareggio: 2-2. Ad essere andati in rete furono Ricci e Sanabria per i granata, Luperto e Marin per gli azzurri. Matteo Marcenaro, in quell'occasione ha diretto in modo lineare l'incontro, nonostante un paio di valutazioni che hanno lasciato qualche dubbio in casa Toro. L'episodio clou arriva a 16 minuti dalla fine, con il Toro sotto di due gol: Buongiorno suggerisce per Miranchuk, che anticipa De Winter e viene toccato in area dal difensore empolese. Il direttore lascia giocare, giudicando non sufficiente l'entità dell'impatto tra De Winter e Miranchuk. Decisione che lascia qualche dubbio: in quell'occasione il penalty poteva starci.