Torino, i precedenti con Marchetti: ultima vittoria ad ottobre 2022

I precedenti con Marchetti in direzione gara per il Toro

Redazione Toro News 29 febbraio - 12:41

Sarà Matteo Marchetti ad arbitrare Torino-Fiorentina, 27esima giornata di Serie A. Il fischietto appartenente alla sezione di Ostia Lido arbitra in Serie A dalla stagione 2020-2021 e ha incontrato nel suo percorso il Torino in tre occasioni, l'ultima lo scorso ottobre in Torino-Inter 0-3. Il bilancio per i granata è il seguente con Marchetti in direzione gara: 2 sconfitte e 1 vittoria.

L'unica vittoria con Marchetti: Udinese-Torino 1-2, ottobre 2022 — Il primo incrocio tra Torino e Marchetti risale alla stagione 2022-2023 quando, il 10 ottobre, i granata di Ivan Juric affrontano in Friuli l'Udinese di Andrea Sottil. Ha la meglio il Toro per 2-1: vantaggio di Ola Aina, risposta di Deulofeu nel primo tempo; rete da tre punti di Pellegri nella ripresa. In quell'occasione la direzione di Marchetti è equilibrata, ma pecca in un metro di giudizio a volte troppo permissivo. All'appello manca tre gialli per parte: a Zima per evidente trattenuta su Success, a Walace per un brutto intervento da dietro su Ricci e a Makengo per aver interrotto strategicamente la ripartenza di Ola Aina lanciato verso la porta.

Il primo incrocio con Marchetti in casa: Torino-Napoli 0-4, marzo 2023 — Il Torino ha ritrovato poi Marchetti a marzo 2023 questa volta al Grande Torino. L'avversario granata è il Napoli, a fine anno campione d'Italia con Spalletti, capace di infliggere un netto 4-0 al Toro. Anche qui la direzione del fischietto di Ostia Lido si rivela permissiva con due soli gialli all'attivo. Entrambi sono corretti e vanno all'indirizzo di Gravillon e Ndombele. L'episodio più attenzionato è invece il rigore assegnato ai partenopei. Linetty è in anticipo su Kvaratskhelia, quindi la chiamata di Marchetti è corretta.

L'ultimo precedente con Marchetti: Torino-Inter 0-3, ottobre 2023 — Nella stagione 2023-2024, Marchetti ha già fatto ritorno al Grande Torino in occasione della sfida con l'Inter del 21 ottobre, vinta dai nerazzurri per 3-0. In quest'occasione la direzione di Marchetti è coerente anche nel metro di giudizio, con il fischietto di Ostia Lido bravo a gestire il momento più concitato post rottura del crociato di Schuurs ammonendo Barella e riportando l'ordine. L'episodio più netto arriva proprio agli sgoccioli, minuto 93' quando Ilic atterra Mkhitaryan in area, Marchetti non ha dubbi per il rigore che c'è e viene correttamente assegnato.

