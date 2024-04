Torino, i tifosi tornano in massa: il pubblico granata è un fattore in più

Torino, sono in crescita i numeri di spettatori: i dati delle ultime stagioni

Il pubblico granata ha quindi tirato fuori il suo abito più bello per l'appuntamento più importante, nel derby di sabato gli spettatori presenti erano 27.788, di cui 25mila circa granata. Questo dato non si era ancora mai registrato dal momento in cui il Toro nel 2006 ha iniziato a giocare le sue gare interne all'Olimpico. Un apice che può far felice Juric e i suoi giocatori che quest'anno hanno visto man mano aumentare sempre di più il numero di tifosi in media. Si tratta di un andamento che non era affatto scontato specie se si osservano le ridotte presenze allo stadio delle passate stagioni quando si era reduci dalle chiusura e dalle limitazioni per il Covid ma anche soprattutto da risultati molto deludenti di una squadra che si è salvata per due anni di fila in extremis. La crescita del gruppo in questi anni con Juric ha avuto come conseguenza anche un gradito ripopolamento dello stadio e in questo 2024 si sono registrati numeri importanti anche in gare non di cartello come quelle contro Salernitana e Monza (entrambe con più di 24mila spettatori). Dopo il derby ora il Toro deve ancora giocare in casa, subito contro il Frosinone domenica e poi sarà la volta di due match importanti come quelli con Bologna e Milan nei quali sono attesi altri numeri importanti al botteghino.