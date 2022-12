Torino, i top 5 assist nel 2022: Miranchuk e Vojvoda illuminanti. Vota il migliore

Non solo gol, c'è bellezza anche (e qualche volta di più) nell'assist. E nel 2022 del Torino ce ne sono diversi che meritano una menzione d'onore: il tracciato di Vojvoda per Vlasic contro il Lecce, ma anche il tocco di prima di Radonjic in casa dell'Udinese. Passiamo in rassegna le giocate più preziose del 2022 granata, ricordando che l'ordine in cui sono elencate è soltanto cronologico.