Torino, il bollettino di giornata: Segre è recuperato, Sanabria ancora ai box

Si chiude ufficialmente la decima giornata di ritiro del Torino a Bad Leonfelden. Oggi il tecnico Ivan Juric ha concesso la giornata libera ai suoi giocatori, per ricaricare al meglio le batterie dopo l'amichevole vinta con il Mlada Boleslav. Gli unici a svolgere lavori specifici e personalizzati in mattinata sono stati Pellegri (ancora alle prese con un trauma contusivo alla coscia destra), Djidji (tornato dopo diversi giorni a causa della febbre), Anton e Segre, con quest'ultimo che è pienamente recuperato dopo il trauma contusivo al polpaccio sinistro, ed è anche sceso in campo in amichevole; ancora fermo per stato febbrile, invece, Sanabria.