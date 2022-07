Torino, il bollettino di giornata: si ferma Radonjic, Kone raggiunge il gruppo

Termina ufficialmente l'ultimo giorno di questa prima parte di ritiro del Torino a Bad Leonfelden, in seguito alla doppia seduta di allenamento di oggi, giovedì 21 luglio. Questa mattina, dopo una prima parte in palestra, i granata di Ivan Juric si sono poi spostati sul campo, continuando l'allenamento con una partitella (QUI il resoconto). Nel pomeriggio, il lavoro si è da subito svolto sul campo, con un'esercitazione sul possesso palla seguita da una partitella, (QUI per i dettagli). Tra gli assenti di oggi, Pellegri e Sanabria che continuano a rimanere indisponibili: il paraguaiano è ancora alle prese con un malessere, mentre l'ex Monaco rimane fermo in seguito al trauma contusivo alla coscia destra riportato giorni fa. A raggiungere il resto della squadra è Kone, che dopo aver lavorato a Torino fino a ieri per recuperare da un acciacco ha partecipato alla sessione pomeridiana, la stessa nella quale Garbett e Radonjic hanno accusato un problema ad un adduttore, fermandosi anticipatamente. Le condizioni andranno poi valutate in vista del test del 23 luglio contro il Trabzonspor. Nella giornata di domani, il Torino partirà alla volta di Waidring, destinazione in cui rimarrà fino a fine mese per la seconda parte di ritiro.