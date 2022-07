Torino, il bollettino di oggi: lesione di 1° grado al retto femorale per Vojvoda

I granata di Ivan Juric continuano senza sosta la preparazione in vista della stagione 2022/2023 - al via il 6 agosto con la Coppa Italia - ma anche delle ultime due amichevoli pre-stagionali, in programma mercoledì 27 alle 18 contro l'Apollon Limassol - l'ultima gara in territorio austriaco - e sabato 20 luglio alle 19 contro il Nizza, in Francia. Dopo aver concesso la mattinata libera, il tecnico croato ha condotto nel pomeriggio un allenamento che ha visto alcuni giocatori lavorare ancora a parte: Pietro Pellegri, che si sta sempre riprendendo dal trauma alla coscia destra, ha fatto solo qualche giro di corsa in campo, mentre Radonjic (che aveva riscontrato problemi all'adduttore) ha svolto il riscaldamento con la squadra per poi lavorare a parte con il preparatore; solo tiri in porta e giri di campo per Ben Kone, mentre Anton e Dellavalle hanno lasciato Waidring e stanno rientrando a Torino a causa di acciacchi fisici. Problemi anche per Vojvoda e Buongiorno, inizialmente assenti e arrivati al campo solo in un secondo momento: l'esterno ha rimediato una lesione di primo grado al retto femorale sinistro, mentre per il centrale difensivo si tratta di un forte sovraccarico al muscolo otturatore esterno sinistro, a livello del bacino.