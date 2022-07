Torino, il bollettino di oggi: Zima fermo per precauzione, terapie per Vojvoda

Il Torino ha terminato il sesto giorno di allenamento a Waidring, in cui il tecnico Juric ha provato alcuni aspetti tattici per la prossima stagione, con gli elementi che ha adisposizione. Come di consueto c'è il lato medico da affrontare, con la situazione granata in parziale miglioramento. Infatti il tecnico granata ha potuto riavere Radonjic in gruppo, dopo che negli scorsi giorni aveva lavorato a parte. Però d'altro canto si è fermato Zima, che non ha preso parte neppure alla partitella odierna. Il giocatore è stato fermato in via precauzionale, non dovrebbero esserci particolari problemi ma il tecnico e l’equipe medica hanno scelto di non sforzarlo eccessivamente. Antolini invece ha terminato prima l’allenamento per un problema all’anca, che nei prossimi giorni verrà valutato con attenzione. Infine Vojvoda e Buongiorno hanno continuato con le loro terapie, come nei giorni passati. Anche Pellegri ha lavorato a parte, cercando di recuperare dal suo acciacco fisico, con la speranza di riaverlo in gruppo già nei prossimi giorni.