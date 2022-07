Torino, il bollettino medico: Buongiorno e Kone si sono allenati a parte

Il Torino prosegue il periodo di preparazione in vista dell'inizio della stagione con il primo impegno ufficiale in programma il primo weekend di agosto. Per i granata è iniziata la seconda fase di ritiro che verrà vissuta a Waidring sempre in Austria. Quest'oggi il gruppo squadra granata si è sottoposto ad una seduta di allenamento pomeridiana. In seguito all'amichevole di ieri vinta 3-0 contro il Trabzonspor, Ivan Juric ha fatto svolgere solamente una sessione di scarico in palestra e corsetta leggera a bordo campo ai titolari di questo match.

Una buona notizia per il tecnico croato è il pieno recupero di Antonio Sanabria che sta bene e ha svolto l'intera seduta di allenamento con il resto dei compagni. Non si può fare lo stesso discorso per Ben Kone e Alessandro Buongiorno che hanno svolto un allenamento a parte per lavorare in maniera differenziata e per cercare di risolvere i problemi fisici. Anche Pietro Pellegri in mattinata ha svolto una seduta differenziata mentre nel pomeriggio si è limitato a svolgere delle terapie.