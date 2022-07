Torino, il bollettino odierno da Bad Leonfelden: Vojvoda e Seck ok, fermi in 4

Con la giornata di oggi, si chiude ufficialmente la prima settimana di ritiro del Torino a Bad Leonfelden. I granata hanno svolto una doppia seduta d'allenamento, sotto le direttive di un vigile Ivan Juric (QUI per il resoconto della seduta pomeridiana). La domenica ha visto rientrare in gruppo alcuni dei giocatori acciaccati. Mergim Vojvoda ha mantenuto la promessa fatta a Juric e si è aggregato al gruppo già in mattinata, mentre Demba Seck ha lavorato inizialmente a parte per poi tornare con il resto dei compagni nel pomeriggio. Rientrato oggi alla regolare attività anche Simone Verdi: gli ultimi due erano rimasti fermi per affaticamenti, il primo per un problema ad una caviglia. Tutto bene anche per Samuele Ricci che si era fermato ieri, il giorno dopo l'amichevole.