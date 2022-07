Torino, il bollettino odierno: sovraccarico alla caviglia per Vojvoda

Il ritiro austriaco del Torino continua, ma non senza problemi fisici per i granata. All'allenamento odierno infatti, Mergim Vojvoda non ha potuto partecipare causa di un sovraccarico alla caviglia, mentre Seck e Verdi hanno svolto un lavoro differenziato per recuperare dai rispettivi affaticamenti agli adduttori. A parte anche Dellavalle, il quale sta continuando il percorso di riabilitazione dopo il trauma distorsivo al ginocchio sinistro rimediati nei giorni scorsi. Si sono invece rivisti in gruppo Sasa Lukic e Pietro Pellegri.