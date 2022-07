Torino, il bollettino odierno: trauma contusivo alla coscia per Pellegri

Sesto giorno di ritiro per il Torino a Bad Leonfelden. I granata hanno ripreso a lavorare dopo il riposo post prima amichevole prestagionale, persa contro l'Eintracht. La seduta odierna si è divisa tra esercizi improntati sulla tattica e partitelle a campo ridotto. A queste ultime non ha preso parte Pietro Pellegri, che ha rimediato un trauma contusivo alla coscia destra. Vanno verso il rientro tutti gli acciaccati tra le fila del Torino. Mergim Vojvoda, Demba Seck, Koffi Djidji e Simone Verdi (tutti alle prese con acciacchi di varia natura) dovrebbero tornare in gruppo già a partire da domani. Oggi non si sono allenati nemmeno Antonio Sanabria, Samuele Ricci e Jacopo Segre, rimasti anch'essi a riposo per qualche fastidio muscolare dopo la partita di ieri. Oggi per loro solo palestra.