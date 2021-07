Torino, il borsino della trequarti: Linetty ci prova, Baselli si ferma

Nella batteria dei trequartisti scelta da mister Juric ad oggi spiccano quattro elementi ma il mercato potrebbe ancora cambiare gli scenari

LA SITUAZIONE NEL TORO - Nella rosa granata ad oggi sono diversi gli elementi che possono occupare uno dei due ruoli alle spalle della punta, in attesa di eventuali novità dal mercato, prima di tutto in uscita e poi forse anche in entrata (non è escluso che possa arrivare un altro innesto). Nelle prime prove effettuate da Juric durante il ritiro, sembra che l'idea dell'ex Verona sia quella di schierare un giocatore di qualità e uno più di corsa ed inserimenti. In questo senso i giocatori che sono stati provati maggiormente alle spalle dei centravanti sono stati Baselli, Linetty e Verdi più l'ultimo arrivato Pjaca che ricoprirà certamente questo ruolo. Giocatori come Baselli e Verdi, almeno sulla carta, dovrebbero garantire al Toro un certo numero di passaggi che aiutino a sviluppare la manovra nel modo più efficace possibile essendo i giocatori con più qualità. Linetty invece è stato provato in questa posizione perché è molto abile negli inserimenti senza palla. Infine l'ex Juventus dovrà sfruttare le sue abilità nel dribbling per creare superiorità numerica nella fase offensiva granata.