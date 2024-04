Torino, il Castellani si conferma stregato: in Serie A la vittoria resta una

La terza vittoria consecutiva sfumata, lo stop nella corsa alla zona Europa e un dato che si conferma: lo stadio Castellani resta stregato per il Torino. La sconfitta di ieri sera, arrivata in pieno recupero con errore di Bellanova e gol di Niang dopo aver per due volte rimesso la partita nei binari, è l'ultimo tassello di uno score in casa Empoli che si conferma ampiamente negativo.

Torino ed Empoli si sono sfidati al Castellani in Serie A in 12 occasioni. Il bilancio è decisamente negativo, perché i granata hanno raccolto un solo successo a fronte dei 4 toscani e di 7 pareggi. L'unica volta in cui sono arrivati i tre punti in campionato resta quella del 1 maggio 2022. Il Toro di Juric sbanca il Castellani per 3-1 con una tripletta di Andrea Belotti che permette di rimontare il vantaggio di Zorkowski e di portare a casa i tre punti sfatando un tabù. E quella, a quasi due anni di distanza, resta l'ultima vittoria granata in rimonta in Serie A. Un solo squillo in 12 partite quindi, percentuale di successo pari all'8%.

Torino, il bilancio al Castellani: sfuma anche il terzo risultato utile consecutivo in casa Empoli

Dati ancora più negativi se si considerano tutte le competizioni in cui si sono affrontati Torino ed Empoli: non solo la Serie A, ma anche Serie B e Coppa Italia. Il numero degli incontri sale a 20, quello delle vittorie non è però proporzionale e si ferma a 2. Complessivamente: 2 successi granata, 8 per l'Empoli e 10 pareggi. Percentuale di vittoria per il Toro pari al 10%. In Serie B i granata non hanno mai avuto fortuna, solo in Coppa Italia le cose sono andate diversamente in un'occasione: gironi, edizione 1984-1985, punizione di Junior per l'1-0 granata. Da allora ci sono voluti 37 anni per la vittoria con tripletta di Belotti in Serie A. Poi è arrivato nell'anno successivo un pareggio per 2-2 e ieri c'era la possibilità di raccogliere quantomeno il terzo risultato utile consecutivo al Castellani, che manca da quasi quindici anni - quattro pareggi consecutivi nelle quattro sfide disputate tra 2007 e 2011. Invece, proprio prima del derby, si è interrotta la striscia positiva dei granata.