Torino, il derby servirà anche per i punti: calendario di fuoco per i granata

Il derby è senza dubbio uno snodo importante anche per la situazione in classifica: servono punti in un trittico complesso

Gualtiero Lasala

Il Torino è pronto per un periodo tutt'altro che semplice della sua stagione. Dopo la partita contro l'Empoli, ci saranno tre sfide in Serie A che saranno determinanti per l'annata dei ragazzi di Juric, che affronteranno Juventus, Udinese e poi Milan, con queste ultime due squadre che hanno dimostrato di essere due delle formazioni più in forma del campionato. Bisognerà stare attenti a non scivolare troppo in basso.

ZONA CALDA - Il Toro si trova ad 11 punti e, per il momento, con sei punti di vantaggio dalla zona retrocessione (terzultima posizione occupata dal Verona a quota 5). Ad oggi i granata sono tranquilli, ma tra tre partite potrebbe non essere così: il Torino si trova quindi ad affrontare tre dei match più difficili della sua stagione, dai quali dovranno uscire dei punti per evitare di cascare in una zona calda, vicino alle ultime tre posizioni.

DERBY - Il derby, si sa, non è una partita come le altre, per mille motivazioni. Però in questo caso andrà anche normalizzata come gara e servirà restare focalizzati sui punti da fare. Sulla carta, al momento, la Juventus è la squadra meno competitiva delle tre in programma (solo due punti avanti ai granata), quindi servirà capitalizzare questa sfida per ottenere dei punti che saranno linfa vitale per la classifica granata. In questo modo il Toro si terrebbe al sicuro dalla zona retrocessione, per non parlare poi dell'iniezione di fiducia che potrebbe permettere ai granata di affrontare le due sfide successive con molta più tranquillità.