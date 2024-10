Torino, il difensore granata Perr Schuurs in visita a Superga

Questo pomeriggio, il difensore granata Perr Schuurs insieme alla sua famiglia ha fatto visita ad un luogo simbolo del club granata. Il giocatore olandese si è infatti recato oggi pomeriggio in visita alla Basilica di Superga per rendere omaggio alla lapide dei caduti nel disastro aereo di 75 anni fa e alla Basilica, luogo iconico per ricordare la memoria del Grande Torino. Il classe '99 ha pubblicato su instagram una storia che testimonia la sua presenza sul luogo di culto.