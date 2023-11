Torino, il Filadelfia e le vele della discordia: come è nato il caso

Uno dei casi che tiene banco da alcuni anni a questa parte in casa Torino, le vele anti-spie dello stadio Filadelfia, è tornato in auge in queste ore complice la lunga missiva firmata da Urbano Cairo e inviata alla Fondazione Filadelfia, come riportato da Tuttosport. Si tratta di una missiva e di una messa in mora, davanti alla legge, nella quale il Torino FC invita la Fondazione a rimborsare al club tutte le spese sostenute per le varie sostituzioni delle vele “anti-spie” al Fila. La cifra indicata, ben dettagliata causale per causale, anno per anno, ammonta a circa un milione di euro. Tra l'altro, anche il Torino FC fa parte della stessa Fondazione insieme alla Regione Piemonte, al Comune di Torino (rappresentato da Luca Asvisio, presidente) e due associazioni (Ex Calciatori e Museo del Grande Torino) in rappresentanza delle sette associazioni di tifosi fondatrici. Entro il 30 novembre la Fondazione Filadelfia deve concordare con il Torino FC il modo più utile per rimborsare la società granata. La missiva si chiude con un'avvertenza finale: in assenza di una risposta nei tempi indicati e giudicata, il Torino FC si riserva di aprire un contenzioso legale contro la Fondazione.