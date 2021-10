Torino, il futuro di Belotti investe Mandragora: è capitano futuro

L'ex Udinese è il granata con più presenze da capitano quest'anno, ora il tema è anche quello del riscatto

Con il futuro di Andrea Belotti più in bilico che mai, il capitano del futuro del Torino è Rolando Mandragora. L'ex Udinese è stato il calciatore a giocare più volte con la fascia al braccio quest'anno (3 partite), seguito da Ansaldi (due), Belotti e Bremer (entrambi una). Ovviamente rimane il Gallo il capitano della squadra, ma questo avvio di campionato è stato di fatto un'investitura per Mandragora.

FUTURO - Il ragazzo di Scampia a fine stagione dovrà essere riscattato dalla Juventus e poi sarà definitvamente del Torino, che anche attorno a lui dovrà pensare a costruire la squadra del futuro. Anche il discorso relativo al suo acquisto non è comunque semplice e le modalità per il riscatto sono due : tramite il diritto a 14 milioni o tramite l'obbligo (che scatta a determinate condizioni) a 9+1. Insomma tutto dipenderà dalle condizioni che sbloccherebbero l'obbligo di riscatto grazie alle quali il Torino pagherebbe una fetta decisamente inferiore.

CAPITAN FUTURO - Certamente per i granata il suo riscatto è fondamentale. Mandragora sin dal primo giorno ha saputo calarsi bene nella parte e le sue prestazioni sono sempre state di ottimo livello. Così dopo neanche un anno in granata ha iniziato a indossare una fascia al braccio che in casa Toro vuol dire tanto. Una fascia indossata per anni con grande impegno da Belotti, che se l'è prima guadagnata e poi meritata sul campo. L'avventura del Gallo, però, salvo colpi di scena, sembra ormai al capolinea e il Torino - oltre a dover trovare un suo sostituto - deve trovare a chi consegnare quella fascia. Il nuovo capitano potrebbe essere già in casa ed è Rolando Mandragora, il capitan futuro del Toro.