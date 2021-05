Torino, il grazie a Nicola: “Un ottimo lavoro, con professionalità e passione”

Le parole di ringraziamento del presidente Urbano Cairo all'ormai ex mister granata Davide Nicola

In contemporanea con l'annuncio di Ivan Juric come nuovo allenatore del Torino per la prossima stagione, il Torino pubblica il proprio ringraziamento a Davide Nicola per il lavoro svolto. Così il club granata si congeda dal tecnico di Vigone, che in quattro mesi di Toro - fu ufficializzato il 19 gennaio - ha raccolto 5 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte, portando la squadra in salvo al 17° posto con 37 punti raccolti.