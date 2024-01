Torino, il mercato invernale e Juric in scadenza: come agiranno i granata?

Il mercato invernale ha sempre due obiettivi: rinforzarsi per raggiungere i propri obiettivi e iniziare a fare investimenti per la stagione seguente. A volte i due concetti sono collegati, altre no. Questo è l’aspetto su cui in casa Torino...

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile

Il mercato invernale ha sempre due obiettivi: rinforzarsi per raggiungere i propri obiettivi e iniziare a fare investimenti per la stagione seguente. A volte i due concetti sono collegati, altre no. Questo è l'aspetto su cui in casa Torino ci si starà interrogando per decidere come comportarsi in una sessione di mercato decisamente particolare. Con Ivan Juric in scadenza i granata sono a un bivio: fino a che punto conviene assecondare i desideri del tecnico? Difficile programmare in un momento in cui il tecnico croato non ha ancora dato certezze sulla sua volontà di rinnovare o meno.

Torino, il mercato invernale e Juric in scadenza: come investiranno i granata? — In questo momento è difficile immaginarsi che il presidente Cairo possa avvallare spese ingenti come era stato un anno fa per Ilic per intenderci. D'altronde quando arrivò dal Verona il centrocampista serbo pupillo del tecnico croato, era stato lo stesso numero 1 granata a specificare che l'aveva preso auspicando la permanenza di Juric oltre i tre anni di contratto. D'altronde quando investi in modo così importante su un profilo, ti aspetti di poter costruirgli un percorso per poterlo valorizzare. Da quel momento, però, di rinnovo non se n'è più parlato e ora i granata sono veramente a un bivio. Da un lato ci sono le esigenze per ciò che potrebbe servire da qui a giugno per quelli che sono i principi di gioco del tecnico, dall'altro c'è l'incognita delle spese e dei profili su cui andare.

Non è sicuramente semplice e la dirigenza granata ragionerà anche in questa ottica. Investire su un profilo che piace a Juric può essere un rischio da un lato per diversi motivi. Innanzitutto il dubbio è: se l'allenatore croato dovesse andare via, il giocatore potrebbe andare bene anche al tecnico che gli succederà? E da qui anche le incognite sulle spese da fare. Poi c'è da considerare che, se il giocatore non dovesse essere utile per raggiungere obiettivi importanti e Juric partisse, i granata si ritroverebbero un ragazzo che magari non è nemmeno riuscito a rendere e sarebbero costretti a cercare di puntare maggiormente sullo stesso nella stagione seguente per cercare di rivalorizzarlo. Insomma, il mercato invernale del Toro sarà complicato proprio perché il futuro della guida tecnica è incerto. E le mosse della società potrebbero anche rivelare la scelta dello stesso Juric.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.