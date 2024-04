Torino, il muro è invalicabile: Vanja fa il record di clean sheet. E in casa…

Trentadue giornate, sedici clean sheet: una partita ogni due con la cifra zero alla voce gol subiti. Il Torino di Ivan Juric ha un'arma in più rispetto a tutte le altre squadre in lotta per l'Europa e si chiama rendimento difensivo. Non è una novità, anzi se ne parla fin dallo scorso autunno. Una volta sistemate le lacune iniziali i granata hanno dimostrato di avere una fase difensiva pressoché perfetta, perché sa coniugare equilibrio e organizzazione. Anche Vanja Malinkovic-Savic ne ha tratto vantaggio e dalla Juventus alla Juventus è passato da essere l'anti-eroe all'eroe nel senso che all'andata ha sbagliato tre uscite clamorose e ha incassato due gol mentre al ritorno ha sfornato almeno due parate decisive, di quelle che salvaguardano il risultato. I sedici clean sheet in campionato sono un suo vanto perché quando si parla di porte inviolate la prima associazione riguarda il portiere. E l'estremo difensore serbo è diventato il primo in classifica per numero di clean sheet tra i portieri del Toro da quando la Serie A è a venti squadre. Con lo 0 a 0 contro la Juventus ha superato quota quindici, quella del Toro di Walter Mazzarri nella stagione 2018/2019, l'annata dell'Europa per intenderci.