Torino, il nuovo numero 10 della squadra sarà Nemanja Radonjic

Il Torino ha annunciato una novità nelle numerazioni per il prossimo campionato di Serie A. La maglia numero 10, da sempre considerata nel calcio un simbolo e che spesso viene assegnata ad uno dei giocatori con maggiore talento nella squadra, sarà indossata nella stagione 2023/24 da Nemanja Radonjic. Il trequartista serbo è stato riscattato dal Marsiglia e si appresta a vivere la sua seconda annata all'ombra della Mole. La scorsa stagione, la prima per lui in granata, aveva sulle spalle il numero 49 ma da oggi vestirà un numero molto più importante come il 10. Un anno fa questo numero veniva portato sempre da un calciatore serbo, ovvero Sasa Lukic. Dopo la cessione di gennaio del centrocampista classe 1996 in direzione Fulham, però, questo numero è rimasto senza un proprietario; almeno fino ad oggi perché Radonjic ha ottenuto questo privilegio. Di seguito il tweet dell'account ufficiale del Torino che dà l'annuncio ai tifosi di questo cambio di numero dell'ex Benfica.