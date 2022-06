Torino, il pagellone di fine anno: Belotti 6, frenato dagli infortuni

Diversi problemi fisici per il Gallo, che è riuscito comunque ad essere il miglior marcatore tra i granata: 8 gol

Alberto Giulini

Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni di fine anno: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma la stagione 2021/2022. Buona lettura.

Quando si parla di Belotti, a maggior ragione in queste ultime settimane, il pensiero va subito alla situazione contrattuale. E proprio per questo è opportuno mettere in chiaro una cosa: il Gallo è stato assolutamente professionale e - nonostante il futuro sia tuttora un'incognita - non si è mai risparmiato fino all'ultimo minuto. Nel giudizio sulla stagione del capitano granata pesano e non poco i tanti infortuni che lo hanno limitato, costringendolo ai box per settimane e settimane. Basti pensare che Belotti ha giocato dal 1' meno della metà delle gare di campionato: appena 16 partite, cui se ne aggiungono 6 da subentrato per un totale di 22 presenze in Serie A. Gli stop fisici hanno inevitabilmente influito sulla condizione del Gallo, che non è riuscito a ritrovare quello strapotere fisico che lo ha da sempre caratterizzato.

PARTITA TOP - La miglior partita stagionale del Gallo non può che essere la trasferta di Empoli. Subentrato nella ripresa con il Toro sotto di un gol, il capitano ha saputo trascinare i compagni alla vittoria con una tripletta. Perfetti i due rigori realizzati, poi in chiusura il terzo gol dall'interno dell'area piccola. In quella gara, Belotti ha tagliato il traguardo dei 100 gol in Serie A col Toro. Menzione speciale anche per il derby contro la Juventus: gettato nella mischia senza i 90' nelle gambe, Belotti ha trovato il gol dell'1-1 con una giocata da centravanti di razza e si è battuto instancabilmente al servizio della squadra.

PARTITA FLOP - La peggior prestazione del Gallo è invece la sconfitta per 1-0 in casa del Genoa, una delle peggiori partite stagionali del Toro di Juric. Nonostante la superiorità numerica per oltre un tempo, i granata non riuscirono ad impensierire la retroguardia di una squadra poi retrocessa. Impalpabile la partita di Belotti, che dopo un brutto errore sottoporta in avvio sparì gradualmente dai radar. I compagni sicuramente non lo aiutarono con palloni giocabili all'interno dell'area, ma anche il Gallo si mostrò decisamente poco brillante.

VOTO - In definitiva si può assegnare un 6 alla stagione di Belotti. Hanno pesato tantissimo gli infortuni, che lo hanno costretto a saltare quasi metà campionato e gli hanno impedito a più riprese di trovare la migliore condizione. Proprio per questo il vero Gallo non si è quasi mai visto e non è un caso che per la prima volta da quando veste la maglia granata il centravanti non abbia raggiunto la doppia cifra. Nonostante questo, con 8 gol Belotti è riuscito ad essere comunque il miglior giocatore tra le fila granata dimostrando di poter essere ancora un elemento molto importante per Juric. E soprattutto, come già detto, l'impegno non è mai mancato: il Gallo ha dato tutto fino all'ultimo secondo in cui è stato chiamato in causa, al di là di quello che è successo e che succederà dal fischio finale dell'ultima gara di campionato in poi.