Torino, il pagellone di fine anno: Brekalo 6.5, la sua presenza è determinante

Con 36 presenze, 7 reti e 2 assist, Josip Brekalo è tra i 10 giocatori granata più utilizzati da Ivan Juric in Serie A

Beatrice Andreello

Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni di fine anno: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma la stagione 2021/2022. Buona lettura.

Nella top 10 dei giocatori più utilizzati da Ivan Juric in questa stagione 2021-22 (LEGGI QUA), per Josip Brekalo è stato un campionato tra alti e bassi: arrivato in granata ad agosto 2021, è stato uno dei giocatori fondamentali - e a volte decisivi - per l'annata del Torino, contribuendo così al raggiungimento del 10° posto in classifica. Nell'ultimo periodo il suo rendimento - complice anche la notizia che non avrebbe rinnovato con la società granata - è un po' calato, ma pur sempre rimanendo tra i giocatori più acclamati e incisivi.

PARTITA TOP - Molte le partite in cui Josip Brekalo è riuscito a distinguersi durante questa stagione, ma tra tutte, quella che risalta di più è la gara del 10 gennaio 2022 contro la Fiorentina: oltre ad essere stato eletto miglior giocatore del match dai votanti al Toro News Award (LEGGI QUI), il croato ha anche contribuito concretamente al risultato finale. Delle 4 reti inflitte ai viola, 2 sono state proprio di Josip Brekalo: una doppietta - con una distanza di 8 minuti da un gol all'altro - che lo porta ad il secondo granata con più gol (7) in questo campionato, dopo Andrea Belotti (8). Per citarne un'altra, anche la sfida contro il Verona del 14 maggio 2022 è stata una delle partite in cui il giocatore si è rivelato fondamentale: grazie al suo gol - che ha poi portato alla vittoria - il Torino ha raggiunto così quota 50 punti, obiettivo annuale e record personale del tecnico granata.

PARTITA FLOP - Tra le partite in cui il suo rendimento è stato tra i meno convincenti, invece, risalta quella contro il Bologna del 6 marzo 2022 al Dall'Ara: al 47', il giocatore proprietà del Wolfsurg ha avuto l'occasione perfetta per poter portare i granata in vantaggio. Dopo un errore della difesa rossoblù, Brekalo si trova da solo davanti alla porta difesa da Skorupski: prova il tiro dalla distanza, ma il pallone sfiora di poco il palo e termina sul fondo, mantenendo il risultato sullo 0-0 fino al triplice fischio. Oltre a questa, anche quella contro la Lazio il 23 settembre 2021 ha inciso negativamente sul giocatore: nonostante l'1-1 finale che ha regalato 1 punto ad entrambe le squadre, Josip Brekalo in quella gara si è conquistato il suo unico cartellino giallo della stagione: al 37', dopo un intervento a gamba a tesa su Marusic, il trequartista granata è stato ammonito per la sua prima - ed unica - volta con la maglia granata.

VOTO - Con 32 presenze totali (26 da titolare e 6 da subentrante) in campionato e 1 in Coppa Italia, 7 reti, 2 assist e più di 2000 minuti giocati, Josip Brekalo raggiunge dunque la sufficienza per la stagione svolta: un 6.5 come valutazione generale che racchiude e rispecchia il campionato del croato. Il suo percorso in granata sembra concludersi qui, ma con anche l'aiuto di Ivan Juric è riuscito a migliorarsi sempre di più.