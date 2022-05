Torino, il pagellone di fine anno: Buongiorno 6.5, si conferma affidabile

Il difensore classe 1999 ha sempre risposto bene ogni qualvolta è stato chiamato in causa da Ivan Juric

Questa stagione per Alessandro Buongiorno è stata una conferma di ciò che di buono aveva già fatto vedere nella scorsa. Il difensore cresciuto nelle giovanili granata ha confermato di essere un giocatore affidabile, facendo bene anche nel ruolo di centrale della difesa a tre quando è stato chiamato a prendere il posto di Gleison Bremer. Il minutaggio e le presenze del difensore granata però, sono state condizionate dal gran campionato disputato da Ricardo Rodriguez.

PARTITA FLOP - La partita peggiore giocata da Buongiorno è il match con la Fiorentina della seconda giornata di campionato. In generale è stata tra le peggiori partite disputate dalla squadra di Juric. Entrato all'inizio del secondo tempo al posto di Izzo, il difensore era chiamato a provare a fermare il bomber della Fiorentina Dusan Vlahovic, che però ha avuto la meglio segnando la rete del 2-0.

PARTITA TOP - Tra le migliori partite disputate da Buongiorno in questa stagione c'è il match con la Salernitana del 2 aprile: in quell'occasione i granata si sono imposti per 1-0 grazie alla rete di Andrea Belotti su rigore, ma Buongiorno - preferito a Ricardo Rodriguez nel ruolo di braccetto di sinistra della difesa a tre - ha confermato di essere un difensore all'altezza della situazione.