Torino, il pagellone di fine anno: Fares n.g., sfortunato. Il futuro è un enigma

Una stagione senza note positive per Mohamed Fares: 0 minuti con la maglia del Torino, dopo l'infortunio di gennaio

Arrivato a Torino alla corte di Ivan Juric il 14 gennaio 2022, nella sessione di mercato invernale in prestito dalla Lazio, per Mohamed Fares l'esperienza in granata di fatto non è mai iniziata: la rottura del legamento crociato anteriore - infortunio subito il 18 gennaio 2022 durante un allenamento - lo ha costretto a finire la stagione e la sua esperienza in granata ancora prima che essa potesse cominciare. Stagione finita dunque, e zero minuti giocati con la maglia del Toro: il suo unico percorso sotto la Mole è la riabilitazione che il giocatore ha dovuto fare, il che porta a non poter dare una valutazione sul rendimento del giocatore.