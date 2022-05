Torino, il pagellone di fine anno: Gemello n.g., l’esordio in A e tanta panchina

Il pagellone di fine anno del terzo portiere granata, classe 2000: una sola presenza in campionato, zero gol subiti

Luca Gemello è stato per tutta la stagione alla corte di Ivan Juric. Ha giocato poco rispetto agli standard degli ultimi anni, ma si è potuto confrontare quotidianamente con un gruppo di giocatori di Serie A e non di Serie C come gli era accaduto tra la Fermana e il Renate. Si è tolto la straordinaria soddisfazione di esordire in Serie A all'età di 21 anni (classe 2000, il prossimo 3 luglio saranno 22 candeline). Ha giocato 90 minuti il 10 gennaio, inaugurando nel migliore dei modi il nuovo anno solare. Complice l'assenza di Vanja Milinkovic-Savic, fino a quel momento titolare inamovibile del Torino, e un problemino occorso a Etrit Berisha, andato solo in panchina in quel match, è stato scelto come titolare per la gara contro la Fiorentina dominata 4 a 0 dai granata. Dunque, non soltanto ha giocato ma ha tenuto anche la porta inviolata all'esordio in Serie A. Di meglio non poteva chiedere.